Pätzold: Schließende Warenhäuser würden Lücken reißen

Menschen laufen vor dem Warenhaus Galeria Karstadt Kaufhof in der Innenstadt. © Waltraud Grubitzsch/dpa

Die Beschäftigten der kriselnden Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof müssen wieder bangen: Erneut stehen zahlreiche Standorte zur Disposition. Schließungen hätten einer Expertin zufolge auch Auswirkungen auf Innenstädte und Wohngegenden.

Berlin - Ein mögliches Aus weiterer Filialen des angeschlagenen Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof gefährdet aus Sicht der Stadtforscherin Ricarda Pätzold in Kommunen auch die Entwicklung in Fußgängerzonen und angrenzenden Kiezen. „In vielen Fällen stünde da nach einer Schließung einfach eine große Immobilie, die langsam vor sich hin bröckelt“, sagte Pätzold vom Institut für Urbanistik der Deutschen Presse-Agentur. „Man hätte eine Leerstelle, die sich auch auf den Kiez auswirkt.“

So stehen manche Warenhäuser mitten in Wohngegenden, wie etwa die Karstadt-Filiale am Leopoldplatz in Berlin-Wedding. Solche Standorte seien auch ein sozialer Treffpunkt, der dann wegfallen würde, sagte Pätzold.

Trotz der zurückgehenden Nachfrage haben die traditionsreichen Warenhäuser aus Sicht von Pätzold nach wie vor eine überregionale Ausstrahlung. Viele Menschen kämen dorthin auch von weiter her zum Einkaufen. Im Falle einer Schließung würden sie wegbleiben. „Und dann wäre die Frage, wie sich das auf die umliegenden Geschäfte auswirkt“, betonte die Stadtforscherin.

Angesichts der Größe mancher bedrohten Filiale äußerte sich die Expertin skeptisch, dass schnell eine Anschlussverwendung für die Flächen gefunden werden könne. „Da müsste erstmal eine Idee entwickelt werden, was mit dem Gebäude wird.“ Untersuchungen zeigten, dass es im Schnitt rund vier Jahre dauern könne, bis eine solche Idee gefunden und auf den Weg gebracht sei. Viel Zeit, in der das Gebäude weiter verfiele.

Galeria Karstadt Kaufhof, der letzte große deutsche Warenhauskonzern, kämpft seit Jahren ums Überleben. Ende Oktober musste das zum Handelskonzern Signa gehörende Unternehmen zum zweiten Mal innerhalb von weniger als drei Jahren Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchen. Ersten Ankündigungen zufolge will das Unternehmen im Rahmen der Sanierungsbemühungen mehr als 40 seiner verbliebenen 131 Kaufhäuser schließen. Der Handelsriese mit seinen 17 000 Mitarbeitern ist noch in 97 deutschen Städten vertreten. Der Warenhauskonzern rechnet erst Anfang nächsten Jahres mit einer Entscheidung darüber, welche Filialen weitergeführt werden. Die Gewerkschaft Verdi kämpft in betroffenen Städten um den Erhalt der Standorte.

In Berlin gibt es derzeit nach Unternehmensangaben noch zehn Filialen. Auch hier ist noch offen, ob und wie es für sie weiter geht. dpa