Para-Schwimmerin Semechin warnt vor Mittelkürzungen im Sport

Elena Semechin (geb. Krawzow) feiert ihre Goldmedaille. © Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Dem deutschen Sport droht eine Kürzung von Bundesmitteln. Paralympicssiegerin Elena Semechin kritisiert den Haushaltsentwurf der Bundesregierung.

Berlin - Para-Schwimmerin Elena Semechin hat mit Blick auf die Leistungen der deutschen Sportler bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris vor einer Reduzierung der Bundesgelder gewarnt. „Das passt nicht zusammen. Wie können wir uns als Sportler weiterentwickeln, wenn es die Lücken auf unserem Weg zu Bestleistungen gibt“, sagte die Paralympicssiegerin von Tokio 2021 am Donnerstag in Berlin. „Alle erwarten Siege von uns Sportlern. Aber wir brauchen passende Fördermaßnahmen. Nur wenn die Politik auch dahintersteht, kann erwartet werden, dass wir als Land wieder Medaillen holen“, sagte die sehbehinderte 29-Jährige.

Der Sporthaushalt des Bundesinnenministeriums sieht im Vergleich zum aktuellen Jahr eine Kürzung um rund zehn Prozent von rund 303 auf etwa 276 Millionen Euro vor. Von den Einsparungen wären nach Angaben des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) die Finanzierung von wichtigen Trainingsmaßnahmen vor den Spielen in Paris als auch die Bezahlung des Leistungssportpersonals in den Sportverbänden betroffen. Hinzu kämen drastische Kürzungen in Höhe von 20 Prozent für das Institut für angewandte Trainingswissenschaft (IAT) sowie das Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten (FES).

Viele Experten befürchten im Falle einer Mittelkürzung einen Leistungsabfall. „Klar ist es problematisch, wenn etwa bestimmte Analysen nicht mehr finanziert werden können. Wir können nicht einfach sagen: Hier ist ein Schwimmbecken, da könnt ihr trainieren. So funktioniert das nicht. Da gehört noch viel, viel mehr dazu“, sagte Semechin. dpa