Personalnot wird noch größer: „Reicht auch irgendwann mal“

Teilen

Der Berliner Torwart Alexander Schwolow. © Daniel Löb/dpa/Archivbild

Ein großer Teil des Hertha-Kaders hat sich schon mit dem Coronavirus infiziert. Nach acht Fällen in der vergangenen Woche kommt nun ein weiterer Stammspieler dazu. Keine guten Vorzeichen vor dem wichtigen Spiel in Freiburg.

Berlin - Auch wenn sie bei der abstiegsbedrohten Hertha nicht jammern wollen, so langsam gehen Trainer Tayfun Korkut die vielen Ausfälle auf die Nerven. „Jetzt reicht es auch irgendwann mal“, sagte der 47-Jährige am Donnerstag vor dem schweren Auswärtsspiel des Fußball-Bundesligisten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim SC Freiburg. „Das könnte uns jetzt auch mal etwas fernbleiben, was wir in den letzten Tagen und Wochen erlebt haben.“

Acht Corona-Fälle waren in der vergangenen Woche in der Mannschaft festgestellt worden, dazu kommen weitere Verletzte. Bislang konnten sich nur Maximilian Mittelstädt, Suat Serdar und Jurgen Ekkelenkamp freitesten. Nun gab es mit Stamm-Torwart Alexander Schwolow einen weiteren positiven Fall. Die Personaldecke wird immer dünner.

Zum Beispiel im Tor: Schwolow fällt für die Partie beim Tabellensechsten aus. Da sich die Torhüter Rune Jarstein und Oliver Christensen nach Verletzungen noch im Aufbautraining befinden, wird wohl Nils Körber, der selber gerade erst wieder ins Training eingestiegen ist, oder U23-Torwart Marcel Lotka zwischen den Pfosten stehen. Festlegen wollte sich Korkut allerdings noch nicht: „Wir müssen noch warten, und zwar auf allen Positionen.“

Nicht gerade ideal für eine Mannschaft, die die zweitmeisten Gegentore in der Bundesliga kassiert hat. Denn auch die Innenverteidigung muss mal wieder gezwungenermaßen umgebaut werden: Marc Oliver Kempf ist nach seinem Platzverweis gegen Leipzig gesperrt. Niklas Stark konnte sich nach seiner Corona-Infektion bislang nicht freitesten. Marton Dardai befindet sich im Aufbautraining.

Immerhin Kapitän Dedryck Boyata ist nach längerer Pause zumindest wieder eine Option für die Startelf. Der Belgier habe „sehr konzentriert trainiert“, sagte Korkut. Herthas bester Stürmer, Stevan Jovetic, wurde bei der 1:6-Pleite gegen Leipzig angeschlagen ausgewechselt, konnte am Mittwoch aber zumindest eine individuelle Einheit absolvieren.

Bei diesen Personalsorgen wirkt es fast nebensächlich, dass die Statistik wie schon gegen Leipzig nicht gerade für den Tabellen-15. aus Berlin spricht. Von den letzten acht Spielen im Breisgau konnte die Hertha keines gewinnen (vier Niederlagen, vier Unentschieden). Seit dem 3:2-Sieg gegen Borussia Dortmund zum Hinrundenabschluss im vergangenen Jahr wartet der Hauptstadtclub auf einen Sieg und ist das schwächste Team in der Rückrunde.

Die Freiburger seien eine Mannschaft, „die die einfachen Dinge außerordentlich gut“ mache, sagte Korkut. „Ich bin zuversichtlich, dass die, die das Spiel beginnen und fortführen, alles dafür geben werden, dass wir punkten - am besten natürlich mit einem Sieg“, sagte Korkut über seine Mannschaft.

Auch der Geschäftsführer Sport, Fredi Bobic, wiederholte, dass man nicht jammern werde. Die Mannschaft habe im Spiel gegen Leipzig Fortschritte gezeigt, bevor die Partie nach der Roten Karte kippte. „Daran müssen sie weiter arbeiten“, sagte Bobic. Mit Blick auf die vielen Corona-Ausfälle flüchtete er sich in Galgenhumor: „Man könnte auch sagen, wir sind schon durchseucht langsam.“ dpa