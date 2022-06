Petkovic freut sich auf Williams-Comeback: „Coole Nachricht“

Andrea Petkovic in Aktion. © Frank Molter/dpa/Archivbild

Andrea Petkovic freut sich auf das Comeback von Tennis-Superstar Serena Williams in Wimbledon - mit einer kleinen Einschränkung. „Es war eine coole Nachricht, eine, die mich glücklich gemacht hat - mit dem Häkchen dran, dass ich hoffentlich nicht gegen sie gelost werde in der ersten Runde“, sagte die 34-jährige aus Darmstadt lachend am Dienstag nach ihrem Erstrundensieg beim Rasenturnier in Berlin.

Berlin - Für das Damentennis sei die Rückkehr von Williams „super“, meinte Petkovic. „Ein paar Amis haben immer zu mir gesagt, sie sei low-key retired - also nicht offiziell, aber sie kommt nicht mehr zurück.“ Sie selbst sei sich da nie sicher gewesen.

Die 23-malige Grand-Slam-Turniersiegerin Williams hatte am Dienstag angekündigt, beim Rasen-Klassiker in Wimbledon (27. Juni bis 10. Juli) nach einem Jahr Pause auf die Tennis-Tour zurückzukehren. Die 40 Jahre alte Amerikanerin erhält eine Wildcard, wie die Veranstalter am Dienstag bekanntgaben. In der kommenden Woche wird die langjährige Nummer eins der Welt beim WTA-Turnier in Eastbourne im Doppel antreten, um sich für Wimbledon einzuspielen.

Mit einem weiteren Grand-Slam-Titel würde Serena Williams den Rekord der Australierin Margaret Court einstellen. Williams hat in Wimbledon bislang sieben Mal gewonnen. dpa