Planetarium am Insulaner schließt für zweieinhalb Jahre

Der Projektor im großen Saal des Planetariums am Insulaner in Berlin-Schöneberg. © Jens Kalaene/dpa

Den künstlichen Sternenhimmel des Planetariums am Insulaner können Besucherinnen und Besucher in den kommenden Wochen vorerst zum letzten Mal bestaunen: Wegen Umbauarbeiten schließt das Planetarium am 9. Juli für mindestens zweieinhalb Jahre seine Türen. Das Planetarium soll zu einem „zukunftsweisenden Bildungsstandort“ erneuert werden, der Raum für innovative Bildungsformate bietet, wie die Stiftung Planetarium Berlin mitteilte.

Berlin - Den Angaben zufolge soll unter anderem die Projektionskuppel erneuert und der Standort barrierefrei umgebaut werden. Die benachbarte Wilhelm-Foerster-Sternwarte bleibe weiter offen.

„Das Planetarium soll nicht mehr nur vorführen, sondern mit Hilfe von partizipativen Formaten Schülerinnen und Schüler unmittelbar mit einbinden“, sagte der Präsident der Stiftung Planetarium Berlin, Tim Florian Horn. Der Stiftung zufolge kosten die Modernisierungsmaßnahmen mehr als 8 Millionen Euro, die von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie gezahlt werden. Hinzu kommen demnach Kosten für die Technik von etwa 4,5 Millionen Euro, sie werden von der Berliner Lotto-Stiftung finanziert.

Im Planetarium wurden bislang Live-Vorträge, Hörspiele, Lesungen, Musikveranstaltungen und Kinderprogramme angeboten. Nach Angaben der Stiftung haben knapp 5,9 Millionen Menschen die Einrichtung seit ihrer Eröffnung im Jahr 1965 besucht.

Vor der Schließung soll am 8. Juli ein Abschiedsfest stattfinden. In der „Langen Nacht der Insulaner“ könnten Gäste zwischen 17 und 2 Uhr ein abwechslungsreiches Programm erleben. Die Feier wird von der Stiftung Planetarium Berlin, dem Sommerbad am Insulaner und der Shakespeare Company Berlin ausgerichtet. dpa