Playoff-Start: White hofft auf Emotionen und Balance

Matt White. © Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Angreifer Matt White vom deutschen Meister Eisbären Berlin erwartet eine besondere Stimmung zum Playoff-Auftakt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). „Es dürfte sehr emotional werden“, sagte der US-Amerikaner, der nach dem Wegfall der Corona-Beschränkungen auf eine volle Arena am Ostbahnhof hofft, wenn die Eisbären Berlin am Sonntag gegen die Kölner Haie ins Playoff-Viertelfinale starten (14.

Berlin - 00 Uhr/Magentasport). „Das Wichtigste ist, dass wir nicht zu euphorisch sind und uns dann runterziehen lassen, wenn es anfangs nicht laufen sollte. Wir müssen die Balance finden.“

White, der im Herbst 2020 zu den Eisbären kam, könnte sogar eine langersehnte Premiere erleben: Aufgrund der Pandemie hat er seither noch nie ein Heimspiel vor ausverkauftem Haus bestritten. „Ich habe das nur im gegnerischen Team erlebt, und es war ziemlich aufregend“, sagte der frühere Augsburger. „Die Halle ist so groß, und die Fans sind fantastisch.“

Auch Coach Serge Aubin mahnte seine Spieler, die Emotionen im Zaum zu halten: „Disziplin ist der Schlüssel“, sagte er und warnte vor dem Gegner: „Köln ist eine Mannschaft mit Erfahrung und Physis - sie haben eigentlich so ziemlich alles.“

Dass die Berliner alle vier Saisonspiele gegen die Rheinländer gewannen und souveräner Hauptrundensieger wurden, während die Haie sich erst über die Pre-Playoffs für das Viertelfinale qualifizierten, spielt für den Kanadier keine Rolle: „Während der Hauptrunde hatte Köln mit einigen Widrigkeiten zu kämpfen. Ich bin mir sicher, dass sie daran gewachsen sind“, sagte Aubin. Personalsorgen plagen den Titelverteidiger zum Auftakt der Best-of-Five-Serie nicht: Im Training war zuletzt der komplette Kader dabei. dpa