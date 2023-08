Absurdum in Berlin: Erneute Löwen-Sichtung sorgt für Polizeieinsatz

Eine erneute „Löwensichtung“ in Berlin stellte sich als Plüschtier heraus. © Screenshot Berliner Polizei Twitter/X

Die Berliner Polizei hat abermals von einer Löwen-Sichtung berichtet, dieses Mal ging das ganze aber schneller zu Ende.

Berlin – Die Löwen-Sichtung in Berlin hielt Mitte Juli die Einwohner und die Polizei auf Trab. Tagelang wurde nach dem Raubtier rund um die Großstadt und in Brandenburg gesucht, wenig später stellte sich das Tier in dem Video allerdings als Wildschwein heraus.

Löwen-Sichtung in Berlin? Nächster Polizeieinsatz klärt sich schnell auf

Eine fast komödienhafte Wende in dem Fall, hinter dem ein psychologisches Phänomen bei potenzielle Raubtier-Sichtungen stecken könnte. Doch nur ein paar Tage später bekam die Polizei in Berlin abermals ein Anruf und es ging um eine Löwensichtung.

Im Finkenpark in Dahlem hatte ein Mann die Beamten informiert, dass er einen Löwen gesehen hätte. Doch dieses Mal konnte das Rätsel schneller gelöst werden. Die Polizei Berlin informierte sogar die Twitter-User mit einem Bild von dem Fall.

„Kein Wildschwein, nur ein Plüschtier“: Berliner Polizei ließ sofort einen Streifenwagen losfahren

„Diesmal ist jeder Zweifel ausgeschlossen: Das ist kein Wildschwein. Ein Mann hatte gestern unsere Kolleg. in den Finkenpark in Dahlem alarmiert. Fehlalarm: Das ist ein Plüschtier“, heißt es auf Twitter. Die Aufnahme von dem Bild sorgte bei anderen Usern für viele Lacher.

Einige lachende Emojis tummelten sich unter dem Polizei-Post. Mittlerweile gilt es sogar schon als „Running Gag“, wie es in einem Kommentar heißt. Wie ein Polizeisprecher laut Berliner Zeitung und t-online.de mitteilte, „fuhr ein Streifenwagen tatsächlich sofort los und hat geschaut, ob es echt ist“.

Und der „Löwe“ hat sich bisher nicht wegbewegt, da sich das Plüschtier auf einem umzäunten Gelände befindet. Es ist außerdem unklar, ob es sich hierbei um einen Scherz handelt. Dieses Mal schaltete sich auch kein Clan-Boss bei der Meldung ein. Der Finkenpark liegt im Südosten der Hauptstadt, etwa 20 Autominuten von Kleinmachnow, dem Suchgebiet des ersten vermeintlichen Löwen, entfernt. (ank)