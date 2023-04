Polizei ermittelt wegen homophoben Angriffs in Berlin-Mitte

Ein Mann hält ein Regenbogenfähnchen in der Hand. © Monika Skolimowska/dpa/Symbolbild

Wegen des Verdachts eines homophoben Angriffs auf zwei Männer in Berlin-Mitte hat der Polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Demnach sollen die beiden Männer im Alter von 29 und 33 Jahren am Sonntagabend zunächst von drei Unbekannten homophob beleidigt worden sein, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Berlin - Daraufhin suchte das Paar Hilfe in einer nahe gelegenen Gaststätte. Die drei Unbekannten folgten ihnen und sollen auf die beiden Männer eingeschlagen haben. Dabei erlitten die Angegriffenen laut Polizei Hämatome im Gesicht. Erst als einer der Männer gedroht habe, die Polizei zu alarmieren, sollen die drei mutmaßlichen Täter in ein Auto gestiegen und geflüchtet sein. Die Ermittlungen dauern an. dpa