Polizei: Hohe Warnstufe vor Union-Spiel gegen Malmö

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Die Berliner Polizei hat das Europa-League-Spiel des 1. FC Union gegen Malmö FF in einer hohen „Gefährdebewertungsstufe“ eingeordnet. Eine Anreise von Risikofans aus Schweden für die Partie am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL+) im Stadion An der Alten Försterei sei nicht auszuschließen, teilte die Polizei am Mittwoch auf Anfrage mit. Die Berliner Landesinformationsstelle für Sporteinsätze bewerte die Lage fortlaufend.

Berlin - Dabei würde auch die Kommunikation von Fangruppen beobachtet. Über die konkrete Einsatzstärke der Polizeikräfte werde erst am Spieltag entschieden.

Am vergangenen Donnerstag hatten beim Hinspiel in Malmö, das Union mit 1:0 gewann, Zuschauer in beiden Fanblöcken massiv Pyrotechnik abgebrannt und Feuerwerkskörper gezündet. Die Partie stand vor dem Abbruch. Die Europäische Fußball-Union ermittelt, hat aber noch nicht über ein Strafmaß entschieden. Malmö-Fans stehen in enger Verbindung zu Anhängern von Hertha BSC, dem Berliner Lokalrivalen von Union. dpa