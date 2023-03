Polizei ortet gestohlenes Carsharing-Auto: Zwei Festnahmen

Ein Streifenwagen der Polizei steht am Straßenrand. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Polizisten haben zwei Männer in einem gestohlenen Carsharing-Auto geortet und festgenommen. Zuvor hatten die mutmaßlichen Täter am Mittwochabend den Fahrer des Wagens an einer Tankstelle in der Margarete-Sommer-Straße in Prenzlauer Berg (Pankow) mit einem Messer bedroht, teilte die Berliner Polizei am Donnerstag mit. Dann seien sie mit dem Carsharing-Auto geflüchtet.

Berlin - Mittels Ortungssystems in dem Wagen stoppten Polizisten die beiden Beschuldigten demnach und nahmen sie schließlich fest. Zuvor hatte die „Berliner Morgenpost“ über den Vorfall berichtet. dpa