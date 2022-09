Polizei setzt auf Sicherheit bei Verhandlung über Wahl

Eine Polizistin steht vor einem Streifenwagen. © David Inderlied/dpa/Illustration

Um die Verhandlung am Verfassungsgerichtshof über die Gültigkeit der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus abzusichern, sind rund 80 Justizwachtmeister und Polizisten im Einsatz. Verhandelt wird wegen der ungewöhnlich großen Zahl von Verfahrensbeteiligten in einem großen Hörsaal der Freien Universität in Berlin-Dahlem, in dem bis zu 570 Teilnehmer Platz finden.

Berlin - Nach Angaben einer Justizsprecherin sind allein rund 40 Justizwachtmeister vor Ort. Wie der Einsatzleiter der Polizei am Mittwochmorgen ergänzte, kommen noch einmal so viele Polizisten hinzu.

Die ersten Prozessbeteiligten sind bereits am Verhandlungsort eingetroffen, auch Publikum hat sich schon eingefunden, das die Gerichtsverhandlung verfolgen will. Das Verfahren gilt als eines der wichtigsten in der Geschichte des höchsten Berliner Gerichts. Die Richterinnen und Richter tagen erstmals außerhalb ihres Domizils im Kammergerichtsgebäude.

Bei der Wahl am 26. September vergangenen Jahres hatte es zahlreiche Pannen gegeben. Dazu zählten falsche oder fehlende Stimmzettel, die zeitweise Schließung von Wahllokalen und lange Schlangen davor mit zum Teil stundenlangen Wartezeiten. Für den heutigen Mittwoch wird erwartet, dass Berlins oberstes Gericht eine vorläufige Einschätzung dazu abgibt, ob die Wahl ganz oder teilweise wiederholt werden muss. dpa