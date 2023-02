Polizei setzt bei Festnahme am Hauptbahnhof Schusswaffe ein

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Die Bundespolizei hat am Samstagnachmittag am Berliner Hauptbahnhof einen Ladendieb festgenommen. Dabei machte einer der Beamten von seiner Schusswaffe Gebrauch, wie ein Sprecher der Bundespolizei der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zu Details des Einsatzes machte er keine Angaben. Ein Sprecher der Berliner Feuerwehr sagte, es seien mehrere Verletzte in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.

Berlin - Die Feuerwehr war dem Sprecher zufolge mit fast 50 Einsatzkräften vor Ort. Zuvor hatte die Tageszeitung „Welt“ (online) berichtet. dpa