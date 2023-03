Polizei stoppt neun Aktivisten bei Blockaden-Demo

Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ blockieren eine Straße vor dem Charlottenburger Tor. © Julius-Christian Schreiner/dpa/Archivbild

Neun Aktivisten der Letzten Generation sind am Mittwochmittag bei einer Blockade-Demo von der Polizei in Berlin gestoppt worden. Sie liefen langsam auf der Straße des 17. Junis vom Ernst-Reuter-Platz in Richtung Siegessäule und wurden von der Polizei zurück auf den Gehweg gedrängt, wie die Beamten mitteilten. Die Aktion wurde als nicht angezeigte Kundgebung gewertet, die Polizei nahm die Personalien der Demonstranten auf.