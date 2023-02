Polizei sucht nach antisemitischer Pöbelei Verdächtigen

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Nach einer antisemitischen Pöbelei am U-Bahnhof Pankow sucht die Berliner Polizei mit Fotos aus Überwachungskameras nach einem Verdächtigen. Der etwa 35 bis 40 Jahre alte Mann wird verdächtigt, am 6. Dezember 2021 auf dem Bahnsteig lautstark antisemitische Äußerungen von sich gegeben zu haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach dem Vorfall gegen 10.

Berlin - 40 Uhr soll er mit der U2 in Richtung Ruhleben weggefahren sein. Die Ermittlungen laufen bei dem für politisch motivierte Straftaten zuständigen Staatsschutz beim Landeskriminalamt (LKA). dpa