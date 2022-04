Polizeiwache am Kottbusser Tor: Ab 2023 „alles im Blick“

Iris Spranger spricht bei einem Pressetermin vor ihrem Dienstsitz. © Paul Zinken/dpa

Die Anwohner wollen sie schon lange, dagegen sind vor allem linke Aktivisten. Die viel diskutierte Polizeiwache am Kottbusser Tor, wo Drogenhändler und Taschendiebe unterwegs sind, kommt nun tatsächlich. Der ungewohnte Platz im 1. Stock bietet der Polizei auch Vorteile.

Berlin - Die geplante Polizeiwache am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg soll Anfang 2023 fertig sein und dort im 1. Obergeschoss eines Hochhauses untergebracht werden. Etwa 210 Quadratmeter Fläche seien für die Wache vorgesehen, sagte Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am Montag im Innenausschuss. Geplant sei eine „große und helle“ Einrichtung, die Anlaufstelle für die ganze Nachbarschaft sei.

Der Mietvertrag für die Räume werde demnächst unterschrieben, sagte Spranger. Die Auswahl des 1. Stocks sei nicht zu vermeiden gewesen, weil so große Räume weder ebenerdig noch in den U-Bahnhöfen zu finden seien, weil dort alles vermietet sei. Auch ein Container wie auf dem Alexanderplatz sei nicht möglich, weil er viel größer und zu schwer für die darunter liegenden U-Bahn-Anlagen sei.

Polizei-Vizepräsident Marco Langner lobte die voraussichtlich geplanten Räume in dem bekannten Hochhaus über der Adalbertstraße: „Aus Sicht der Polizei wäre die Möglichkeit, die wir dort haben im 1. OG, eine wirklich Gute, weil wir von dort aus eben auch alle Bereiche im Blick haben. Im wahrsten Sinne des Wortes.“

Die Einrichtung der Polizeiwache soll zunächst etwa 250.000 Euro kosten. Für die Miete sind jährlich 50.000 Euro in den Haushaltsentwurf eingestellt. Zusätzlich soll es eine Videoüberwachung an dem U-Bahnhof mit Kreisverkehr und vielen Straßeneinmündungen geben.

Spranger wies Kritik und Anfeindungen von linken und linksextremen Demonstranten zurück, die seit Wochen gegen die Polizeiwache mobilisieren und am Sonntag demonstrierten. Es gebe am Kottbusser Tor Vermüllungen, dunkle Ecken mit Straftaten wie Raubüberfällen, Schlägereien, Taschendiebstählen und Rauschgifthandel. „Davon sind die Menschen vor Ort jeden Tag betroffen“, sagte Spranger. Es sei seit langem der große Wunsch der Anwohner und Geschäftsleute nach einer Polizeiwache dort. Die Demonstranten wohnten gar nicht dort.

Die Innensenatorin betonte: „Es soll eine helle Wache werden, zu der die Menschen hingehen können und sich mit Polizisten unterhalten können.“ 20 Personalstellen sollten bei der Polizei für die Wache besetzt werden. Es gebe bereits „jede Menge Bewerbungen“. Die Partei Die Linke äußerte „erhebliche Zweifel“, dass es durch eine Polizeiwache Lösungen gebe. dpa