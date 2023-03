Polizist mit Messer angegriffen

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Zwei Männer haben einen Polizisten mit einem Messer attackiert. Zuvor versuchten die 27 und 29 Jahre alten Männer im Hansaviertel in Berlin mehrfach, die Haustüren von Wohnhäusern zu öffnen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Als zwei Polizisten die Männer in der Nacht konfrontierten, habe der 29-Jährige flüchten wollen. Den 27-Jährigen hielt einer der Polizisten fest.

Berlin - Dabei sei dem Mann ein Messer aus der Tasche gefallen.

Demnach kam der 29-Jährige daraufhin zurück und trat mit dem Fuß in Richtung Kopf des Polizisten, der daraufhin den anderen Mann losließ. Der 27-Jährige hob das Messer auf und machte damit mehrere Stichbewegungen, hieß es weiter. Der Polizist habe ihm jedoch das Messer abnehmen und ihn von sich stoßen können. Anschließend flüchteten die Männer.

Kurz darauf nahmen die Polizisten sie fest. Sie fanden außerdem 17 kleine Plastikgefäße mit mutmaßlichem Kokain, welche die Beschuldigten auf ihrer Flucht weggeworfen hatten. Der Polizist blieb unverletzt. Die Ermittlungen dauern an. dpa