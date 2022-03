Pop-Szene mobilisiert mit „Sound of Peace“ für Ukraine

Mit einer großen Solidaritätskundgebung vor dem Brandenburger Tor wollen Kulturschaffende am Sonntag (ab 12.00 Uhr) ihre Unterstützung für die von Russland angegriffene Ukraine demonstrieren. Die Friedensaktion „Sound of Peace“ wird nach Einschätzung der Veranstalter „Europas größte musikalische Kundgebung“ gegen den Krieg. Angemeldet sind 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Berlin - Auftreten sollen unter anderem Adel Tawil, Antje Schomaker, BenjRose, Cassandra Steen, Clueso, Deine Cousine, Dritte Wahl, Fatoni, Fortuna Ehrenfeld, Hartmut Engler von Pur, In Extremo, Joris, Lina Maly feat. Enno Bunger, Madeline Juno, Mia., Michael Patrick Kelly, Mine, Peter Maffay, Philipp Poisel, Revolverheld, Rolf Stahlhofen & Spielvereinigung, Sarah Connor, Silbermond, The BossHoss oder Zoe Wees. Mit weiteren Zusagen wurde noch gerechnet.

Die Fernsehsender ProSieben und SAT.1 wollen die Friedenskundgebung von 15.00 Uhr an live auf beiden Programmen bis in den Abend hinein übertragen. Ziel von „Sound of Peace“ ist es, viele Spenden zu sammeln, um die Opfer des Krieges in der Ukraine zu unterstützen. dpa