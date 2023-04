Potsdam schlägt SG Neukölln in Platzierungs-Playoffs

Ein Wasserball-Spieler wirft den Ball. Potsdam schlug Neukölln. © Bernd Thissen/dpa/Symbolbild

Der OSC Potsdam hat im ersten Spiel der Best-of-Three-Platzierungsplayoffs um die Ränge 5 bis 8 am Mittwochabend die SG Neukölln mit 12:9 besiegt. Die folgenden Partien der Serie, in der zwei Erfolge für den Sieg nötig sind, werden am Samstag und Sonntag bei der SG Neukölln in Berlin-Schöneberg ausgetragen. Der Gewinner der Serie spielt danach gegen den Sieger des Duells zwischen Krefeld 72 und Ludwigsburg 08 um Meisterschaftsrang 5.

Potsdam - Dieser wird mit der Teilnahme an einem internationalen Cup-Wettbewerb in der kommenden Saison belohnt. dpa