Preis der Nationalgalerie erstmals an vier Kunstschaffende

Mit Pan Daijing, Daniel Lie, Hanne Lippard und James Richards erhalten erstmals gleich vier Kunstschaffende den Preis der Nationalgalerie. Das neue Format des Preises nehme den Gedanken der Ausstellung als kollektiven Austausch auf, hieß es am Mittwoch in Berlin in einer Mitteilung zur Begründung. Angestrebt sei die Erweiterung der Sammlung der Nationalgalerie durch den Ankauf von vier Neuproduktionen.

Berlin - Die Arbeiten sollen von April bis September 2024 in einer gemeinsamen Ausstellung im Hamburger Bahnhof, Nationalgalerie der Gegenwart gezeigt werden. Die chinesische Künstlerin Pan Daijing arbeitet mit Klang, Performance, Installation, Choreografie und Film. Daniel Lie stammt aus Sao Paulo und lebt in Berlin. Die Arbeiten setzen sich mit Fragen zu Ökologie und nichtmenschlichen Lebensformen auseinander. Die ebenfalls in Berlin lebende Hanne Lippard nutzt ihre Stimme als künstlerisches Medium für Klangskulpturen. Der britische Filmemacher James Richards verbindet experimentelle Techniken mit einem Sinn für räumliches Arrangement. dpa