Proteste der Letzten Generation für Klimaschutz erwartet

Teilen

Aktivisten der Klimagruppe "Letze Generation" stehen mit Bannern vor der FDP-Bundesgeschäftsstelle. © Christoph Soeder/dpa

Wegen angekündigter Proteste der Klimagruppe Letzte Generation müssen sich Berlinerinnen und Berliner ab Mittwoch auf Staus und Störungen einstellen. Bis zu 800 Aktivisten planen nach Angaben der Gruppe in den nächsten Tagen zunächst Aktionen und Blockaden im Regierungsviertel. Ab Montag wollen sie nach eigenen Angaben versuchen, die gesamte Hauptstadt lahmzulegen.

Berlin - Die Aktionen sind nicht befristet. Sie sollen erst enden, wenn Forderungen erfüllt sind.

Die Gruppe beklagt fehlenden Klimaschutz und verlangt die Einsetzung eines Gesellschaftsrats mit gelosten Mitgliedern. Dieser soll Pläne für ein Aus fossiler Energien wie Öl, Kohle und Gas in Deutschland bis 2030 ausarbeiten. Vor allem von CDU/CSU und FDP kommt heftige Kritik an den illegalen Blockadeaktionen. Auch die Grünen sind auf Distanz.

Was, wann wie und wo genau geplant ist, hält die Gruppe üblicherweise geheim. Für Mittwochvormittag (9.00 Uhr) hat sie die Aktivisten zunächst zum gemeinsamen Frühstück in die Kirche St. Thomas am Mariannenplatz in Kreuzberg eingeladen. dpa