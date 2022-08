Prozess gegen mutmaßlichen Holocaust-Leugner verschoben

Eine Statue der Justitia steht mit Waage und Schwert in der Hand. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Ein Prozess gegen einen mutmaßlichen Holocaust-Leugner ist am Dienstag am Amtsgericht Berlin-Tiergarten ausgesetzt worden, weil der Angeklagte nicht erschienen war. Es sei möglich, dass der 51-Jährige die Ladung zum Verhandlungstermin nicht erhalten habe, hieß es am Rande. Der Prozess soll nun am 8. November starten, teilte das Gericht mit.

Berlin - Der Mann soll an verschiedenen öffentlichen Orten den Holocaust in Abrede gestellt haben - teilweise durch einen Handlautsprecher. In einem Fall sei es am Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin-Mitte zu einer Volksverhetzung gekommen.

Zudem muss sich der 51-Jährige wegen öffentlicher Aufforderung zu Straftaten, Landfriedensbruchs, versuchter Gefangenenbefreiung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. In einem Fall soll er bei einer Demonstration im Mai 2020 in Berlin-Mitte mehreren Personen zugerufen haben, sie sollten mit ihm gemeinsam das Reichstagsgebäude stürmen. Ihm sei jedoch niemand gefolgt. dpa