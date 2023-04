Prozess um Raubmorde beginnt: Angeklagte schweigen

Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Nach zwei mutmaßlichen Raubmorden und einer Serie weiterer Überfälle auf ältere Menschen in Berlin und Sachsen-Anhalt hat der Prozess gegen vier Männer und eine Frau begonnen. Es geht um insgesamt sechs Raubtaten in unterschiedlicher Beteiligung, in zwei Fällen geht die Staatsanwaltschaft von Mord aus. Die 22- bis 38-jährigen Angeklagten haben zu Prozessbeginn am Dienstag zu den Vorwürfen geschwiegen.

Berlin - Ein Verteidiger beantragte die Aussetzung des Verfahrens, weil nicht alle Beweismittel vorliegen würden.

Die vier Männer mit serbischer Staatsangehörigkeit und die deutsche Frau sollen im August 2022 eine 67 Jahre alte Frau in ihrem Haus in Annaburg in Sachsen-Anhalt überfallen und ausgeraubt haben. Sie sei durch die erlittenen Verletzungen noch vor Ort gestorben. Drei der Angeklagten sollen kurz darauf einen 83 Jahre alten Mann in dessen Wohnung in Berlin-Reinickendorf überfallen haben. Der Senior soll entweder während oder an den Folgen des Überfalls gestorben sein. Bei weiteren Taten seien Menschen im Alter von 78 bis 87 Jahren überfallen worden.

Als Hauptangeklagte gelten drei 22, 23 und 38 Jahre alte Männer, die aus Sicht der Staatsanwaltschaft als Mitglieder einer Bande agiert haben. Sie sollen sich im Sommer 2022 mit weiteren, bislang unbekannten Komplizen zusammengeschlossen haben, um ältere Menschen „ohne Rücksicht auf deren Leben und Gesundheit“ auszurauben.

Für den Prozess wegen heimtückischen Mordes aus Habgier, schweren Raubes, erpresserischen Menschenraubes und Körperverletzung sind bislang 50 Verhandlungstage bis Mitte November 2023 terminiert. Über den Antrag auf Aussetzung des Verfahrens will die 40. Große Strafkammer bis zum nächsten Prozesstag am 28. April entscheiden. dpa