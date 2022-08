Prozess zu rechtsextremen Anschlägen wird fortgesetzt

Eine Statue der Justitia steht unter freiem Himmel. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Der Prozess zu den rechtsextremen Anschlägen in Berlin-Neukölln wird am Mittwoch (9.30 Uhr) mit der Vernehmung erster Zeugen fortgesetzt. Die Anklage wirft den Hauptangeklagten im Alter von 36 und 39 Jahren Bedrohung, Brandstiftung beziehungsweise Beihilfe dazu, Sachbeschädigung und die Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vor.

Berlin - Nach Überzeugung der Berliner Generalstaatsanwaltschaft hat das Duo versucht, Menschen einzuschüchtern, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren. Die Ermittlungen zu der Anschlagsserie vor allem zwischen 2016 und 2019 hatten sich jahrelang hingezogen.

Mit den Taten beschäftigt sich auch ein Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Dieser will sich an diesem Freitag treffen und ebenfalls erste Zeugen vernehmen. Geladen sind ein Richter und ein Buchhändler, die bedroht wurden. Zwei vom Senat eingesetzte Sonderermittler hatten 2021 Fehler von Polizei, Staatsanwaltschaft und Verfassungsschutz festgestellt. Es habe Umstände gegeben, die „kritikwürdig und verbesserungswürdig“ seien, hieß es in ihrem Bericht. Die Justiz habe den Seriencharakter der Taten zu spät erkannt, die Staatsanwaltschaft habe Ermittlungsverfahren zu früh eingestellt. Hinweise auf rechtsextreme Netzwerke in der Polizei fanden die Sonderermittler nicht. dpa