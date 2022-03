Quartett um Rönnow in Union-Startelf

Teilen

Torwart Frederik Rönnow gibt Anweisungen an seine Mitspieler. © Guido Kirchner/dpa/Archivbild

Mit einem neuen Quartett um Torwart Frederik Rönnow will der 1. FC Union Berlin die 40-Punkte-Marke in der Fußball-Bundesliga erreichen. Trainer Urs Fischer setzt gegen den VfB Stuttgart neben dem dänischen Torwart, der den mit dem Coronavirus infizierten Andreas Luthe vertritt, auch wieder auf Kapitän Christopher Trimmel und Niko Gießelmann als Außenverteidiger.

Berlin - Für Genki Haraguchi, der ebenfalls in Corona-Isolation ist, rückt Kevin Möhwald am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in die Startelf der Eisernen. Damit entscheidet sich Fischer für die gewohnt kompakte Grundformation und gegen Andreas Voglsammer als dritten Stürmer neben Sheraldo Becker und Taiwo Awoniyi.

Bei den Schwaben vertraut Trainer Pellegrino Matarazzo auf die gleiche Startelf wie beim jüngsten 3:2 gegen Borussia Mönchengladbach. Chris Führich hat seine Magen-Darm-Probleme überwunden. Außenverteidiger Pascal Stenzel sitzt nach seiner Wadenblessur zunächst auf der Bank.

Der VfB würde bereits mit einem Remis im Stadion an der Alten Försterei zumindest kurzzeitig einen direkten Abstiegsplatz vor dem Abendspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC verlassen. Union braucht im Kampf um einen Europapokalplatz nach zuletzt vier Niederlagen in fünf Spielen wieder ein Erfolgserlebnis. Mit einem Sieg wäre das von Fischer vorgegebene Saison-Minimalziel von 40 Punkten erreicht. dpa