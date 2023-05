Radfahrerin fährt gegen geöffnete Autotür und stürzt

Teilen

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Eine Radfahrerin ist in Berlin-Mariendorf (Tempelhof-Schöneberg) gegen eine geöffnete Autotür gefahren und verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag fuhr die 69-Jährige am Mittwochnachmittag auf dem Radweg des Mariendorfer Damms Richtung Körtingstraße. Als ein 24-Jähriger in einem dort parkenden Auto die Beifahrertür von innen öffnete, prallte die Radfahrerin demnach dagegen und stürzte.

Berlin - Sie kam mit einer Platzwunde am Kopf in ein Krankenhaus. Der Mann blieb unverletzt. Die Ermittlungen dauern an. dpa