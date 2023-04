Randalierer bepöbelt Busfahrgäste und wirft mit Glasflasche

Der Nummer des Polizeinotrufs 110 steht auf der Scheibe eines Polizeifahrzeugs. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Ein Mann hat in einem Linienbus in Tempelhof randaliert und Fahrgäste beleidigt. Der Unbekannte bepöbelte am Freitagnachmittag zunächst einen Mann in der Linie 246 rassistisch, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Eine 23-Jährige, die dazwischen ging, beleidigte er ebenfalls. Der 56-jährige Busfahrer alarmierte schließlich die Polizei zur Haltestelle Burgemeisterstraße Ecke Manteuffelstraße.

Berlin - Dabei warf der Randalierer eine Glasflasche in seine Richtung, traf jedoch nicht. Sie prallte gegen die Frontscheibe und zersprang am Boden. Anschließend flüchtete der Angreifer unerkannt. Niemand wurde verletzt. dpa