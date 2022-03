Raser-Unfall mit drei Toten in Berlin: Haftstrafe für Fahrer

Der 450 PS starke Wagen kracht erst gegen einen Baum, dann gegen einen Baucontainer. Die Wucht zerreißt ihn, er geht in Flammen auf. Nur der Fahrer überlebt den Horror-Unfall. Nun verurteilt ihn das Gericht für die Raserei.

Berlin - Der 22-Jährige ist der einzige Überlebende des Raser-Unfalls in Berlin-Treptow, bei dem drei junge Männer gestorben sind. Gut ein Jahr später hat das Landgericht Berlin den Fahrer zu fünf Jahren Haft verurteilt. Die Richter sprachen den 22-Jährigen am Freitag wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge und vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs schuldig. Zudem verhängte das Gericht eine Sperrfrist von fünf Jahren für den Führerschein des Unfallfahrers. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Verteidigung und Staatsanwaltschaft erklärten, sie würden Rechtsmittel prüfen.

„Der Angeklagte hatte die Absicht, eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen“, sagte der Vorsitzende Richter. Der junge Mann habe den anderen Insassen des hochmotorisierten Wagens an jenem 2. Februar 2021 imponieren und zeigen wollen, „was man aus dem Auto rausholen kann, wenn man richtig draufdrückt“. Mehrere Fahrzeuge habe er überholt, dabei auf der nassen Fahrbahn stetig die Spur gewechselt und auf eine Geschwindigkeit von mindestens 135 Kilometer pro Stunde beschleunigt. Es sei ein sogenanntes Alleinrennen gewesen. „Bis er es nicht mehr beherrschte“, so der Richter.

Das 450 PS starke Auto war am Unfalltag am späten Abend mit hohem Tempo zunächst gegen Bäume an der Straße Am Treptower Park geknallt. Dann krachte der Wagen mit solcher Wucht gegen einen Baucontainer, dass es ihn zerriss und er in Flammen aufging. Ein Mann starb noch an der Unfallstelle, ein zweiter wenige Stunden später. Der dritte Insasse wurde mit schweren Brandverletzungen in eine Spezialklinik gebracht, dort erlag der 19-Jährige am 6. Februar seinen Verletzungen.

Das Gericht blieb mit der verhängten Strafe unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Richter berücksichtigten, dass der Angeklagte nicht vorbestraft und zudem durch den Tod seiner Freunde auch traumatisiert sei.

Die Staatsanwaltschaft hatte sechs Jahre und sieben Monate Haft sowie eine lebenslange Sperrfrist für den Führerschein des Unfallfahrers gefordert. „Es war eine Angeberfahrt mit allerschwersten Folgen“, so die Anklägerin im Plädoyer. Der damals 21-Jährige am Steuer des hochmotorisierten Autos habe „eine Bestie entfesselt“. Aus generalpräventiven Gründen sei eine deutliche Strafe erforderlich.

Der Verteidiger hatte ohne konkreten Antrag auf einen Schuldspruch wegen fahrlässiger Tötung plädiert. Sein Mandant sei „kein klassischer Raser“, betonte der Verteidiger. Der junge Mann sei kein Rennen gegen einen anderen oder sich selbst gefahren. „Er fühlte sich cool, in dem kraftvollen Auto zu fahren“, sagte der Verteidiger. Das Auto selbst und an dessen Steuer gesehen zu werden, sei die Attraktion gewesen.

Der Unfallfahrer saß zwischenzeitlich in Untersuchungshaft, kam aber im März 2021 gegen Auflagen wieder auf freien Fuß. Zum Prozessauftakt hatte er sein Bedauern ausgedrückt. „Wir fühlten uns immer cooler, wenn wir im Auto saßen“, erklärte er. Bei ihm habe sich eine Geschwindigkeit von etwa 80 Kilometer pro Stunde „eingebrannt“. Er müsse dann „irgendwie die Kontrolle über das Auto verloren haben“. Den Familien der Verstorbenen sprach der 22-Jährige sein Beileid aus.

Im Oktober 2017 wurden verbotene Kraftfahrzeugrennen von einer Ordnungswidrigkeit zur Straftat hochgestuft. Seitdem kann schon die Teilnahme an solchen Rennen mit bis zu zwei Jahren Haft geahndet werden. Zuvor gab es nur Geldbußen. Der neue Paragraf 315d im Strafgesetzbuch sieht zudem bis zu zehn Jahre Gefängnis vor, wenn durch ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen der Tod eines anderen Menschen verursacht wird. dpa