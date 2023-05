Rassistische Beleidigung und Ohrfeige in Bus

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

In einem Bus in Berlin-Steglitz hat ein 30-jähriger Mann nach Erkenntnissen der Polizei eine Frau rassistisch beleidigt und eine andere ins Gesicht geschlagen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, stieg der 30-Jährige am Freitag gegen 21.00 Uhr an der Haltestelle Filandastraße in den Bus 282 in Richtung Mariendorf und beleidigte eine Frau rassistisch.

Berlin - Als mehrere Fahrgäste einschritten, schlug der Tatverdächtige laut Polizei eine von ihnen mit der flachen Hand. Die 38-Jährige hatte den Angaben zufolge keine Schmerzen. Die beleidigte Frau blieb unbekannt, denn sie war nicht mehr da, als die Polizei kam. Beim Tatverdächtigen ergab eine Atemalkoholmessung 1,8 Promille. Er kam nach Feststellung der Personalien frei. dpa