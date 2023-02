Raubüberfall auf Juwelier in Berliner Einkaufszentrum

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Mehrere Täter sollen einen Juwelier in einem Einkaufszentrum in Berlin-Reinickendorf überfallen haben. Sie schlugen am Samstagmittag Vitrinen ein und setzten Reizgas ein, wie eine Polizeisprecherin sagte. Anschließend seien sie geflohen.

Berlin - Zu der möglichen Beute machte die Polizei zunächst keine Angaben. Laut Feuerwehr erlitten bei dem Raubüberfall fünf Menschen Atemwegsreizungen. Eine Person sei in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. dpa