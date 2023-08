Razzien im Berliner Rockermilieu: Sieben Objekte durchsucht

Teilen

Ein Streifenwagen der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. © Jens Büttner/dpa/Symbolbild

In der Berliner Rockerszene sind sieben Objekte durchsucht worden. Die Razzien fanden im Rahmen eines Verfahrens wegen gemeinschaftlicher räuberischer Erpressung statt, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Donnerstag bekanntgaben. Beschuldigt werden demnach drei Tatverdächtige, die Mitglieder und zum Teil Führungspersonen einer rockerähnlichen Gruppierung sind.

Berlin - Bei der Aktion, die bereits am Dienstag stattfand, wurden auch die Wohnungen der Tatverdächtigen durchsucht, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte.

Gefunden wurden unter anderem ein fünfstelliger Bargeldbetrag, Handys sowie Hinweise auf mehrere Bankschließfächer. Den Beschuldigten werde vorgeworfen, unberechtigte Forderungen aus Darlehen, die vermeintlich vereinbart gewesen seien, an den Geschädigten gestellt zu haben. Zusätzlich hätten sie Zinsen in Höhe von 20 Prozent gefordert. Durch Drohungen, zum Teil mit einer Schusswaffe, hätten sie den Beschädigten dazu gebracht, ihnen das Geld in Teilen auszuzahlen. Insgesamt soll der Geschädigte laut Mitteilung eine höhere fünfstellige Summe an die Beschuldigten gezahlt haben. Die Tatverdächtigen befinden sich auf freiem Fuß.

Die Ermittlungen führten den Angaben zufolge zu einem weiteren Verfahren: Ein Angehöriger eines Beschuldigten werde der Geldwäsche verdächtigt. dpa