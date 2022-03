„Rede ungern über Regionalliga“: Farat Toku vor Premiere

Teilen

Ein Fußballspieler spielt den Ball. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Mit dem neuen Schwung des Trainerwechsels will Viktoria Berlin die Talfahrt in der 3. Fußball-Liga stoppen. Benedetto Muzzicatos Nachfolger Farat Toku will den Aufsteiger „dominant und zielstrebig“ aufstellen, um „so zu spielen, dass man viele Punkte erreicht“, sagte der 41-Jährige Bochumer, der am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde, vor der Partie in der HDI-Arena von Hannover gegen den TSV Havelse am Montag (19.

Berlin - 00 Uhr/Magentasport).

In vielen Gesprächen will Toku, der im vergangenen Jahr den Trainerlehrgang abgeschlossen hat, in der kurzen Zeit bis zu seiner Premiere den Spielern seinen Stil erklären. Dabei werde er nicht alles umkrempeln, „aber es gibt gewisse Hebel, die ich ansetze und die ich verändern möchte. Das braucht aber Zeit.“ Um die Zeit zu nutzen, befindet sich die Mannschaft in einem Kurztrainingslager in Barsinghausen und hat damit am Montag nur eine kurze Anreise zum Tabellenletzten, der aber auch nur noch sechs Punkte hinter Viktoria liegt.

Toku ist aber davon überzeugt, dass die Mannschaft die nötige Qualität besitze, damit Viktoria auch am Saisonende über dem Strich steht. Der frühere Trainer des West-Regionalligisten Wattenscheid 09 will „die Jungs weiter entwickeln“ - und zwar als Drittligist: „Ich rede ungern von der Regionalliga. Ich habe ein klares Ziel und werde so arbeiten, dass wir darüber nicht zu reden brauchen.“ dpa