Regierungserklärung von Giffey: Jarasch meldet Anspruch an

Teilen

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) spricht zu Journalisten. © Paul Zinken/dpa

Nach langer Hängepartie hat Berlins Politik nun endgültig Klarheit: Im Februar wird wieder gewählt. Regierungschefin Giffey erklärt sich dazu im Parlament, andere Spitzenkandidaten melden ihren Anspruch an.

Berlin - Nach dem Urteil des Landesverfassungsgerichtshofs zur Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl in Berlin melden die Parteien ihre Ansprüche an. Die grüne Senatorin für Umwelt und Mobilität, Bettina Jarasch, bekundete den Anspruch, nächste Regierende Bürgermeisterin zu werden. „Ich möchte gerne mit Rot-Rot weiterregieren, aber ich möchte die nächste Regierung anführen, weil ich auch glaub', es braucht in dieser Stadt einen Wechsel an der Spitze“, sagte Jarasch am Mittwochabend im RBB-„Spezial“. Auch der CDU-Landesvorsitzende und Spitzenkandidat Kai Wegner betonte, die CDU wolle stärkste Partei werden. Die Wahlwiederholung biete die Chance für einen Neustart.

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey gibt am Donnerstag (10.00 Uhr) eine Regierungserklärung ab. Im Parlament will die SPD-Politikerin erläutern, welche Konsequenzen der Senat aus dem Urteil zieht und wie die Wiederholungswahl besser organisiert werden soll. Der Senat werde alles tun, um eine reibungslose Abstimmung vorzubereiten, versprach Giffey nach der Urteilsverkündung am Mittwoch. Es seien Fehler passiert, die nicht noch einmal passieren dürften.

Mit der Entscheidung für eine komplette Wahlwiederholung wegen zahlreicher Fehler am 26. September 2021 kommen auf den rot-grün-roten Senat mehrere Herausforderungen zu. Einerseits müssen die drei Partner zusammen weiter vernünftig regieren, was in Zeiten einer Energiekrise und hoher Inflation wichtiger denn je ist.

Andererseits müssen alle Parteien erneut einen Wahlkampf organisieren und sich voneinander abgrenzen. Dafür bleibt wenig Zeit zur Vorbereitung - denn die Wiederholungswahl soll am 12. Februar stattfinden.

Es sei eine „mörderische Anstrengung“, gleichzeitig zu regieren und einen Wahlkampf zu organisieren, sagte die Landesvorsitzende der Linken Katina Schubert am Donnerstag im RBB-Inforadio. Ihre Partei will im anstehenden Wahlkampf für mehr Gemeinwohl und mehr Solidarität eintreten. Es gehe um eine starke Linke, die sich vor allem auf die Themen Energie, Wohnungen, Bildung und Gesundheit konzentriere.

Sebastian Czaja, Vorsitzender der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus und Spitzenkandidat für wie anstehende Wahl, sieht in der Wiederholung ebenfalls die Chance für einen Neustart: „Lassen wir Berlin nicht weiter von seinen Problemen regieren. Mit einem starken Ergebnis im Februar 2023 streben wir eine Regierungsbeteiligung aus der Mitte an.“ Für CDU-Landeschef Wegner markiert das Urteil des Verfassungsgerichtshofs die Spitze des Versagens von Rot-Grün-Rot. „Berlin, wähl’ dich neu!“, gab er bei Twitter als Slogan aus.

Der Berliner Verfassungsgerichtshof hatte am Mittwoch entschieden, dass die von zahlreichen Pannen geprägte Wahl zum Abgeordnetenhaus komplett wiederholt werden muss. Die Abstimmung vom September 2021 sei wegen „schwerer systemischer Mängel“ ungültig.

Bis zur Konstituierung des neuen Parlaments könne das aktuelle weiterarbeiten, so das Gericht. Da es sich um eine Wiederholungs- und keine Neuwahl handele, ende die Legislaturperiode weiterhin 2026. Die Parteien müssen mit denselben Kandidaten antreten wie 2021.

Aus Sicht des Politikwissenschaftlers Thorsten Faas handelt es sich de facto um eine „Neuwahl mit verkürzter Legislaturperiode“. Die Kandidatinnen und Kandidaten müssten zwar die gleichen sein, die Situation werde jedoch eine völlig andere sein als im September 2021, sagte Faas am Donnerstag dem RBB-Inforadio. „Es ist eine Illusion zu glauben, man könne nur die Fehler korrigieren und alles andere unverändert lassen.“ Von Berlins Regierung erwartet der Wissenschaftler der Freien Universität Berlin keine großen Entscheidungen mehr. Sie habe ab sofort „eher geschäftsführenden Charakter“. dpa