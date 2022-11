Regionalliga-Topspiel von Viktorias Frauen live im Free-TV

Wasiak (l-r), Beyaztepe, Saar und Schulte beim Training von FC Viktoria 1889 Berlin. © Christoph Soeder/dpa/Archivbild

Das Frauenteam vom Viktoria Berlin wird bei seinem Regionalliga-Topspiel gegen Türkiyemspor Berlin live im Free-TV zu sehen sein. Sport1 zeigt die Partie am Sonntag, 13. November, ab 14.00 Uhr, wie der Sender am Freitag mitteilte. Viktoria steht momentan auf dem 2. Platz der Fußball-Regionalliga Nordost. Gegen Türkiyemspor geht es im Stadion Lichterfelde gegen einen der härtesten Konkurrenten um den Aufstieg in die 2.

Berlin - Bundesliga.

Sechs Frauen um die zweimalige Weltmeisterin Ariane Hingst hatten die Frauenfußball-Abteilung von Viktoria im Sommer übernommen. Kürzlich wurde zudem Schwimm-Ikone Franziska van Almsick als Aufsichtsratsmitglied vorgestellt.

Ziel ist es, innerhalb von fünf Jahren aus der drittklassigen Regionalliga in die Bundesliga aufzusteigen. Unter den Investoren und Investorinnen befinden sich bekannte Persönlichkeiten wie Maria Höfl-Riesch, Carolin Kebekus, Nikeata Thompson, und Dunja Hayali. dpa