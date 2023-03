Regionalverkehr vom Warnstreik betroffen

"Warnstreik" steht auf einem Transparent. © Paul Zinken/dpa/Symbolbild

Ein großangelegter Warnstreik im Verkehrssektor trifft am Montag auch Berlin und Brandenburg: S-Bahn und Regionalverkehr dürften weitgehend zum Erliegen kommen. Einschränkungen kommen auch auf Fluggäste am BER zu.

Berlin - Ein großangelegter Warnstreik im Verkehrssektor am kommenden Montag trifft auch den Regional- und S-Bahnverkehr in Berlin und Brandenburg. Der Hauptstadtflughafen BER wird hingegen nicht direkt bestreikt, wie die Gewerkschaft Verdi gemeinsam mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) am Donnerstag mitteilte. Gleichwohl dürften dort die Auswirkungen der Warnstreiks an anderen deutschen Flughäfen zu spüren sein. Busse, Straßen- und U-Bahnen fahren allerdings in der Hauptstadt.

Der Berliner Fahrgastverband IGEB appellierte an Reisende, möglichst auf die Angebote der BVG wie U-Bahn, Bus oder Tram umzusteigen. Besonders in Brandenburg habe der Ausfall der S-Bahn weitreichende Konsequenzen für zahlreiche Fahrgäste. „Wir sagen, dass das Streikrecht grundsätzlich dazu gehört, aber wir müssen auch ein minimales Angebot im Streik garantieren“, sagte Sprecher Jens Wieseke. „Dort sollte eine S-Bahn alle 20 Minuten so weit fahren, bis ein U-Bahnhof im Berliner Stadtgebiet erreicht ist.“

Verdi und EVG haben am Donnerstag zu bundesweiten Warnstreiks im Verkehrssektor für Montag aufgerufen. Der Fern- und Regionalverkehr dürfte im ganzen Land ebenso zum Erliegen kommen, wie der Luft- und Schifffahrtsverkehr. Auch die Autobahngesellschaft ist betroffen, weswegen mancherorts Tunnel gesperrt werden könnten.

Im Verdi-Organisationsbereich sind demnach die Beschäftigten an allen deutschen Verkehrsflughäfen außer Berlin zum Ausstand aufgerufen. „Am Flughafen BER sind für den 27. März keine Warnstreiks angekündigt“, teilte die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg mit. „Dennoch müssen Passagiere mit erheblichen Einschränkungen rechnen. So kann es aufgrund der Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr zu starken Behinderungen bei der An- und Abreise kommen.“ Im Flugbetrieb sei mit Streichungen insbesondere im innerdeutschen Flugverkehr zu rechnen.

Die Warnstreiks an Flughäfen betreffen den Gewerkschaften zufolge einerseits die Verhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, zum anderen örtliche Verhandlungen für Beschäftigte der Bodenverkehrsdienste sowie die bundesweiten Verhandlungen für die Beschäftigten der Luftsicherheit.

Mit den Aktionen erhöht Verdi den Druck für die am Montag beginnende dritte Verhandlungsrunde mit Bund und Kommunen. Gemeinsam mit dem Beamtenbund dbb fordert die Gewerkschaft für den öffentlichen Dienst 10,5 Prozent und mindestens 500 Euro mehr Lohn. Bereits am Donnerstag kam es in Berlin zu einem Warnstreik mit mehr als 7000 Beschäftigten der Stadtreinigung, Wasserbetriebe, Vivantes, der Charité, dem Jüdischen Krankenhaus sowie diversen Bundeseinrichtungen. dpa