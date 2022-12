Rohrschaden im Norden: Tausende Haushalte ohne Heizung

Auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr ist ein Blaulicht zu sehen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Wegen eines Rohrschadens in einer oberirdischen Leitung müssen derzeit Tausende Haushalte im Berliner Norden und Osten ohne funktionierende Heizung und warmes Wasser auskommen. Der Schaden sei bei Baumaßnahmen entdeck t worden, wie ein Sprecher des Energiekonzerns Vattenfall am Montagabend mitteilte. Die Reparaturarbeiten an der beschädigten Stelle seien jedoch gegen 21.

Berlin - 30 Uhr abgeschlossen worden, die Wärmeversorgung werde nun schrittweise wiederhergestellt, hieß es weiter. Innerhalb der nächsten Stunden sollen alle Haushalte wieder mit Wärme versorgt sein. Zuvor hatte RBB24 über den Ausfall der Wärmeversorgung berichtet.

Wann genau der Schaden im Bereich der Storkower Straße entdeckt wurde, ob es sich um ein Leck oder einen anderen Schaden handelte und seit wann die Haushalte von der Wärmeversorgung abgeschnitten waren, konnte der Sprecher auf Nachfrage am Abend nicht sagen. Unklar war auch, wie viele Haushalte genau betroffen waren. Wie RBB24 auf Twitter berichtete, sollen etwa 35.000 Haushalte betroffen gewesen sein. Diese Zahl wollte der Vattenfall-Sprecher zunächst nicht bestätigen. dpa