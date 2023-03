Rollerfahrer von Auto angefahren: Schwer verletzt

Teilen

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ein 61 Jahre alter Fahrer eines Motorrollers ist in Berlin-Marienfelde von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Beim Linksabbiegen auf einer großen Kreuzung war das Auto des 63 Jahre alten Fahrers am Montagmorgen mit dem Roller kollidiert, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe der 61-Jährige eine Kopfverletzung erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden.