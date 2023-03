Rollerfahrerin bei Zusammenstoß mit Lkw schwer verletzt

Teilen

Ein Rettungswagen ist mit Blaulicht im Einsatz. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Eine 62-jährige Motorrollerfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw in Berlin-Mitte schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, stieß ein 47-jähriger Fahrer mit seinem Lkw auf der Straße des 17. Juni am Dienstagnachmittag beim Abbiegen mit der entgegenkommenden Rollerfahrerin zusammen. Daraufhin stürzte die Frau und erlitt Verletzungen am Kopf und am Bein.

Berlin - Rettungskräfte brachten die 62-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Lkws blieb unverletzt. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist den Angaben zufolge noch unklar. dpa