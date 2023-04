Rückblick Union gegen VfB: 2019 eines der Fischer-Highlights

Trainer Urs Fischer von Union bekommt nach dem Spiel eine Bierdusche. © Jörg Carstensen/dpa/Archivbild

Es waren Tage der Ekstase in Köpenick. 2019 stieg der 1. FC Union in die Bundesliga auf. Da werden Erinnerungen wach. Denn nun geht es wieder gegen den Gegner von damals.

Berlin - Bei den Gedanken an die Begegnungen mit dem VfB Stuttgart vor knapp vier Jahren gerät selbst Urs Fischer noch mal ins Schwärmen. Der 1. FC Union Berlin war als Tabellendritter der zweiten Liga in die Relegation eingezogen, die Schwaben mussten als Tabellen-16. der Fußball-Bundesliga in die beiden Entscheidungsspiele. Das Hinspiel in Stuttgart am 23. Mai 2019 endete 2:2. Vier Tage später trafen die beiden Teams im Stadion An der Alten Försterei erneut aufeinander.

„Ja; das war schon was Spezielles, das muss ich schon sagen“, betonte Fischer rückblickend. Er war damals nicht mal ein Jahr im Amt bei den Eisernen und stand vor dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte.

„Ich habe so die letzten 10, 15 Minuten noch im Kopf, es steht 0:0. Ein ausgeglichenes Spiel und du weißt, machen sie einen bist du raus und steigst nicht auf“, erzählte der mittlerweile 57 Jahre alte Schweizer vor dem Wiedersehen mit dem VfB Stuttgart an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga.

Keine der beiden Mannschaften schoss im Rückspiel noch ein Tor, durch das 0:0 stand Union als Auf-, der VfB als Absteiger fest. Mit dem Abpfiff hätten sie den Emotionen freien Lauf gelassen, erinnerte sich Fischer. Es begann eine Dauerparty inklusive Spreefahrt Richtung Köpenick. „Wie viele Leute uns da gefeiert, wie viele Boote uns da begleitet haben, das war schon, ich glaube, eins meiner Highlights“, betonte Fischer, der mit seiner Mannschaft nun um den Einzug sogar in die Champions League spielt, während dem VfB als Tabellen-18. der erneute Abstieg droht. dpa