Rückschlag für Spandau 04 in der Champions League

Der Ball liegt vor Beginn des Spiels im Wasser. © Bernd Thissen/dpa/Symbolbild

Zwei Wochen nach dem unerwarteten 13:11-Sieg bei Jug Dubrovnik haben die WF Spandau 04 Berlin in der Wasserball-Champions-League eine weitere Überraschung verpasst. Beim Gruppenersten AN Brescia verloren die Berliner am Dienstag mit 10:14 (1:4, 3:3, 3:6, 3:1). Damit verbleiben die Wasserfreunde nach neun Spieltagen mit acht Punkten auf dem fünften Platz der Gruppe B und haben bereits einen Rückstand von fünf Zählern auf Rang vier, der nach der Hauptrunde zum Einzug ins Final 8 der Königsklasse Anfang Juni in Belgrad berechtigt.

Brescia - Die besten Torschützen für die sich im Laufe der Partie steigernden Gäste waren Matteo Cuk (4) und Dmitri Kholod (2). dpa