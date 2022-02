Rund 7400 Corona-Neuinfektionen für Berlin gemeldet

Ein Corona-Schnelltest wird in einer Teststation aufbereitet. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

In Berlin werden weiterhin Tausende Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz blieb am Donnerstagmorgen nahezu unverändert. Laut Robert Koch-Institut (RKI) lag sie bei 1077,4. Der Wert gibt die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen an. Am Mittwoch hatte der Wert bei 1079,6 gelegen, vor einer Woche bei 1034,4.

Berlin - Binnen eines Tages wurden rund 7400 Neuinfektionen gemeldet - vor einer Woche waren es 8230 gewesen. Seit Beginn der Pandemie wurden demnach für Berlin mehr als 717.000 Ansteckungen gemeldet. 5 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Infektion - insgesamt wurden 4227 Todesfälle bekannt.

Die Zahl der Corona-Patienten je 100.000 Einwohner, die innerhalb von sieben Tagen ins Krankenhaus kamen, sank leicht und lag laut Lagebericht des Berliner Senats bei 20,9. Die entsprechende Ampel des Warnsystems steht weiterhin auf Rot. Die Belegung der Intensivstationen mit Corona-Patienten wird mit Gelb bewertet. dpa