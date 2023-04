Sawe und McColgan siegen bei Berliner Halbmarathon

Sabastian Sawe aus Kenia kommt als Sieger ins Ziel. © Andreas Gora/dpa

Sebastian Sawe aus Kenia und die Britin Eilis McColgan haben den Berliner Halbmarathon gewonnen. Sawe schaffte die 21,1 Kilometer am Sonntag mit dem Ziel am Brandenburger Tor in 59:00 Minuten. Vorjahressieger Alex Kibet wurde Zweiter. Den kenianischen Dreifach-Erfolg machte Kiprop Bravin perfekt.

Berlin - Als bester Deutscher kam Samuel Fitwi von Silvesterlauf Trier auf Platz neun. Aaron Bienenfeld vom SSC Hanau-Rodenbach wurde Zehnter, Sebastian Hendel von der LG Braunschweig Elfter.

McColgan hielt das Zielband für die Siegerin nach 01:05:43 Stunden überglücklich in den Händen. Sie war eine halbe Minute schneller als die Äthiopierin Tsigie Gebreselama. Dritte wurde Yalemget Yaregal ebenfalls aus Äthiopien. Als 13. kam Deborah Schöneborn vom Marathon Team als beste Deutsche ins Ziel. dpa