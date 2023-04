Schauspielerin Anna Fischer: Mieten in Berlin katastrophal

Schauspielerin Anna Fischer lehnt bei einem Fototermin an einem Baum. © Jens Kalaene/dpa

Schauspielerin Anna Fischer (36) macht sich wegen des Anstiegs der Mieten in ihrer Heimatstadt Berlin sehr große Sorgen. „Es ist katastrophal, ohne Übertreibung“, sagte die Hauptdarstellerin der erfolgreichen ARD-Krimireihe „Die Bestatterin“ in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. „Tagtäglich spielt sich die gleiche Lebenskrise in unserer Stadt ab.

Berlin - Menschen verlieren ihr Zuhause oder finden keine Wohnung. Und das ist etwas ganz Existenzielles.“

Erst vor wenigen Tagen war eine Studie veröffentlicht worden, der zufolge sich die Preise für WG-Zimmer in Berlin in den vergangenen zehn Jahren nahezu verdoppelt haben. Demnach kostet ein Zimmer im Sommersemester 2023 im Schnitt 640 Euro - 140 Euro (plus 28 Prozent) mehr als noch vor zwölf Monaten. Berlin sei damit die zweitteuerste Stadt nach München. Der WG-Preis in Berlin habe 2013 im Schnitt noch bei 335 Euro gelegen, so die Studie des Moses Mendelssohn Instituts (MMI) in Kooperation mit dem Immobilienportal WG-gesucht.de.

Überhaupt sei es um den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland zurzeit nicht gut bestellt, beklagte Fischer. „Ich finde, wir sollten alle gemeinsam mehr machen und bestimmte Themen als unsere Realität anerkennen. Vor allen Dingen, was Vorurteile und Abstempeln angeht. Mir ist auch aufgefallen, dass es auf der Straße aggressiver zugeht.“ Man sehe das Leid und höre es auch. „Aber wir haben ein bisschen verlernt, aufrichtig den Menschen zuzuhören, mich selbst nicht ausgenommen.“ Der neue Krimi „Die Bestatterin - Zweieinhalb Tote“ mit Anna Fischer steht in der ARD-Mediathek. dpa