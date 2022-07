Schlägerei im James-Simon-Park: Mann wird schwer verletzt

Bei einem Streit im James-Simon-Park am Spreeufer in Berlin-Mitte ist ein Mann schwer verletzt worden. Ein 28-Jähriger und ein Unbekannter gerieten dort am Samstagmorgen gegen 3.00 Uhr aneinander, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Zeitung „B.Z.“ (Online) berichtete zuerst.

Berlin - „Sie schlugen sich erst mit Händen und Fäusten, später gingen sie mit Flaschen aufeinander los“, sagte der Polizeisprecher. Der 28-jährige wurde dabei demnach am Hals verletzt und kam in ein Krankenhaus. Ein Zeuge sei dazwischen gegangen und habe die beiden Kontrahenten auseinander gehalten. Der Angreifer flüchtete den Angaben zufolge bevor die alarmierten Beamten eintrafen. Der Grund für den Streit war zunächst unklar.

Berichte über einen zweiten Verletzten am Spreeufer konnte die Polizei am Samstagmorgen zunächst nicht bestätigen. Im James-Simon-Park kam es bereits am vergangenen Wochenende zu mehreren gefährlichen Körperverletzungen. dpa