Schlägerei in Park in Steglitz: Jugendliche in Gewahrsam

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Nach einer Schlägerei in einem Park in Steglitz in Berlin hat die Polizei einen 14-Jährigen und einen 15-Jährigen vorübergehend in Gewahrsam genommen. Der Jüngere der Beiden sei dann einem Erziehungsberechtigten übergeben worden, der 15-Jährige dem Jugendnotdienst, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Berlin - Zeugenaussagen zufolge sollen bei der Schlägerei am Dienstagabend im Harry-Bresslau-Park bis zu 20 Menschen beteiligt gewesen sein. Die Grünanlage befindet sich unweit der Schloßstraße, hinter einem Einkaufszentrum. Als die Beamten eintrafen, hätten alle Beteiligten fluchtartig den Park verlassen, so die Polizei.

Wenig später wurden der 14-Jährige festgenommen und der 15-Jährige als weiterer Tatverdächtiger ermittelt. Ein 42 Jahre alter Mann meldete sich am Abend bei der Polizei. Er sei in dem Park am späten Nachmittag von einer Personengruppe mit Messern bedroht und mit Reizgas besprüht worden. dpa