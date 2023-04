Schmiererei in jüdischer Kita: Staatsschutz ermittelt

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Unbekannte haben die Wand im Treppenaufgang einer jüdischen Kindertagesstätte in Berlin-Wilmersdorf mit einem beleidigenden Schriftzug beschmiert. Da ein antisemitischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden könne, habe der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Der Schriftzug sei entfernt worden. Die Tat ereignete sich am Mittwoch.