Scholz stärkt Giffey den Rücken: Handelt sehr vertrauensvoll

Olaf Scholz, Bundeskanzler von Deutschland, spricht. © Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa

Nach der Schlappe bei der Wahl in Berlin hat Kanzler Olaf Scholz der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (beide SPD) den Rücken gestärkt. „Franziska Giffey ist eine Politikerin, die wirklich sehr vertrauensvoll handelt“, sagte Scholz am Dienstag am Rande eines Treffens mit dem belgischen Regierungschef Alexander De Croo mit Blick auf die Regierungsbildung in der Hauptstadt.

Brügge - Giffey werde nun darüber reden, was zu tun sei. Dabei habe sie die Unterstützung ihrer Partei.

Bei der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl am Sonntag war die CDU in der Hauptstadt mit 28,2 Prozent mit Abstand die stärkste Partei geworden, bei der Pannenwahl 2021 hatte sie 18 Prozent erzielt. SPD und Grüne erreichten am Sonntag jeweils rund 18,4 Prozent. Für die SPD war es das schlechteste Ergebnis bei einer Berlin-Wahl in der Nachkriegszeit. dpa