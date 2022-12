Scholz und Giffey besuchen BMW-Motorradwerk in Berlin

Mitten im Wahlkampf für die Wiederholungswahl in Berlin besuchen Bundeskanzler Olaf Scholz und die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (beide SPD) einen wichtigen Industriebetrieb in der Hauptstadt. Bei der Visite am Montag (ab 11.45 Uhr) im BMW-Motorradwerk in Spandau stehen Themen wie die Fachkräfteausbildung und die Elektromobilität im Fokus, wie die Berliner Senatskanzlei mitteilte.

Berlin - Giffey hatte das BMW-Werk im Februar 2020 schon einmal besucht. Damals war sie noch Bundesfamilienministerin und bewarb sich gemeinsam mit Fraktionschef Raed Saleh um den SPD-Vorsitz in Berlin, den beide seit November 2020 innehaben.

Die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus vom 26. September 2021, die die SPD vor Grünen, CDU und Linken gewonnen hatte, muss wegen schwerwiegender Wahlfehler komplett wiederholt werden. Als Termin wurde der 12. Februar kommenden Jahres festgelegt. In Umfragen rangierte die SPD mit Giffey zuletzt nur auf Platz zwei oder drei, vorne lagen Grüne oder CDU. dpa