Schüsse in Gesundbrunnen: Kripo ermittelt

Ein Blaulicht ist auf dem Dach eines Einsatzfahrzeuges der Polizei zu sehen. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Ein 33 Jahre alter Mann ist am Sonntagabend während eines Streits in einem Café in Berlin-Gesundbrunnen angeschossen worden. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, seien zwei unbekannte Männer am frühen Abend in das Lokal gekommen. Einer von ihnen habe sich mit dem 33-Jährigen gestritten. Als die Auseinandersetzung zum körperlichen Gerangel wurde, habe der Unbekannte eine Schusswaffe gezogen und mehrfach abgefeuert.

Berlin - Der 33-Jährige wurde am Bein getroffen und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Schütze und sein Begleiter konnten fliehen. Auch ein 19-jähriger Café-Gast wurde nach Angaben der Sprecherin leicht verletzt - vermutlich durch herumfliegende Gegenstände. Die Kriminalpolizei ermittelt zum Hintergrund und zum Tathergang der schweren Körperverletzung. dpa