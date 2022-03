Schwarzfahrerin beißt und schlägt Beamte

Teilen

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug „Polizei“. © David Inderlied/dpa/Illustration

Mit Bissen und Schlägen hat sich am Montag eine Schwarzfahrerin in Berlin gegen Polizeibeamte gewehrt. Zwei Polizisten mussten danach in einem Krankenhaus behandelt werden, wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte. BVG-Mitarbeiter hatten die Frau in einem Bus der Linie X10 in Charlottenburg ohne Fahrschein erwischt. Sie habe sich jedoch geweigert, ihre Personalien anzugeben.

Berlin - Der Busfahrer machte eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife auf die Situation aufmerksam, wie es hieß. Die Polizisten hätten die Frau an der Haltestelle Adenauerplatz aufgefordert, den Bus zu verlassen. Dem leistete die 42-Jährige auch Folge.

Sie weigerte sich aber den Angaben zufolge „vehement“, ihre Personalien herauszugeben, schlug auf einen Beamten ein und biss ihm mehrfach in die Hand. Mit Hilfe eines weiteren Polizisten sei es gelungen, die aggressive Frau zu Boden zu bringen und ihr Handschellen anzulegen, hieß es. Hierbei habe ein weiterer Beamter leichte Verletzungen am Handgelenk erlitten.

In der Tasche der Frau fanden die Polizisten mutmaßliche Betäubungsmittel. Sie kam in Polizeigewahrsam und ihr wurde Blut abgenommen, da sie nach Alkohol gerochen habe und möglicherweise auch unter Einfluss weiterer Drogen stand. Das Ergebnis der Blutuntersuchung stand nach Angaben des Sprechers am Dienstagvormittag noch aus. Gegen die Frau wird nun wegen tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte, Widerstands, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Erschleichen von Leistungen ermittelt. dpa