Schwimmverband bietet in Osterferien gratis Schwimmkurse an

Ein Kind schwimmt im Stadtbad Märkisches Viertel im Wasser. © Fabian Sommer/dpa/Archivbild

Der Berliner Schwimmverband bietet mit sieben Berliner Schwimmvereinen kostenlose Schwimmkurse für Berliner Schulkinder in den Osterferien an. Grundschulkinder der 3. bis 6. Klasse, die noch kein Jugendschwimmabzeichen in Bronze haben, können vom 3. bis 14. April in kleinen Gruppen ihr Schwimmabzeichen nachholen, wie der Landessportbund Berlin (LSB) am Donnerstag mitteilte.

Berlin - Anmeldungen nimmt die Sportjugend des LSB ab dem 3. März (17.00 Uhr) auf ihrer Webseite entgegen. Insgesamt stehen 1000 Plätze zur Verfügung.

Jeder Kurs dauert acht Tage und dauert jeden Tag 45 Minuten. Mit dem Erwerb des Bronzeabzeichens gelten Kinder als sichere Schwimmer. Die Schwimmkurse werden von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie gefördert. In fünf Kursen werden auch ältere Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I aufgenommen. An zwei Standorten der insgesamt neun Bäder werden inklusive Kurse für Kinder mit und ohne Behinderungen angeboten. dpa